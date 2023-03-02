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مجموعة أداني الهندية
مجموعة أداني الهندية
أداني

محكمة في الهند تشكل لجنة للبحث في قضية "أداني" و"هيندنبورغ"

طالبت المحكمة من الأعضاء إنهاء التحقيق في القضية في غضون شهرين

دبي - العربية.نت
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شكّلت المحكمة العليا في الهند لجنة من ستة أعضاء للنظر في الآليات التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مجموعة أداني بعد التقرير الذي صدر سابقا عن شركة البيع على المكشوف "هيندنبورغ" بحق المجموعة.

وطالبت المحكمة من الأعضاء إنهاء التحقيق في القضية في غضون شهرين، والتحقّق مما إذا كان هناك معلومات ذات صلة بالأطراف المعنية لم يتم الكشف عنها.

يُشار إلى أن أسهم شركات مجموعة "أداني" ارتفعت يوم الخميس لتعوّض خسارة سابقة بنسبة 10% ، حيث تم تداول 37 مليون سهم، ما يعادل 3.2% من أسهمها، في صفقتين كبيرتين.

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