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سوق السعودية

"طيبة للاستثمار" تتحول للربحية بـ 42 مليون ريال في الرابع الرابع

وسط زيادة إيرادات التشغيل الفندقي ونسب إشغال المراكز التجارية

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحقيق أرباح قدرها 42 مليون ريال في الربع الرابع 2022، مقارنة بتكبدها خسائر قدرها 64 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2021.

وحققت الشركة أرباحا قدرها 139.5 مليون ريال على مدار عام 2022، مقابل تكبدها خسائر في عام 2021 بلغت 117 مليون ريال.

وأوضحت "طيبة" أنها تحولت إلى الربحية العام الماضي وسط زيادة إيرادات التشغيل الفندقي وزيادة نسب إشغال المراكز التجارية.

وكذلك تحسن مستوى التحصيل من العملاء، مما أدى إلى تخفيض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

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