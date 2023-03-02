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إدراج وبدء تداول أسهم مرافق
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"
سوق السعودية

"مرافق" تعلن توزيع 11% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، عن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي 275 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 250 مليون سهم.

وذكرت "مرافق"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.1 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيكون يوم الأربعاء 16 شعبان 1444هـ الموافق 8 مارس 2023م.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 1 رمضان 1444هـ الموافق 23 مارس 2023م.

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