اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ينساب
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

"ينساب" تعلن انتهاء صيانة مجمعها الصناعي بأثر مالي 385 مليون ريال

في مدة أقل من المخطط لها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، انتهاء الإيقاف المجدول لمجمعها الصناعي لإجراء أعمال الصيانة الدورية الوقائية، حسب المعايير الصناعية والفنية، وبدء التشغيل التدريجي لمصانعها وذلك في مدة أقل من المخطط لها.

كانت الشركة قد أعلنت في 20 نوفمبر 2022، عن الإيقاف المجدول للمجمع لمدة 53 يوماً بدءًا من تاريخ 10 يناير 2023.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأثر المالي لهذا التوقف يقدر بنحو 385 مليون ريال، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا التوقف خلال الربع الأول والثاني من العام 2023.

وأضافت أن هذه الصيانة ستسهم في رفع مستوى اعتمادية وموثوقية مصانع الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط