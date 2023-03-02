سوق السعودية
"ينساب" تعلن انتهاء صيانة مجمعها الصناعي بأثر مالي 385 مليون ريال
في مدة أقل من المخطط لها
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أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، انتهاء الإيقاف المجدول لمجمعها الصناعي لإجراء أعمال الصيانة الدورية الوقائية، حسب المعايير الصناعية والفنية، وبدء التشغيل التدريجي لمصانعها وذلك في مدة أقل من المخطط لها.
كانت الشركة قد أعلنت في 20 نوفمبر 2022، عن الإيقاف المجدول للمجمع لمدة 53 يوماً بدءًا من تاريخ 10 يناير 2023.
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وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأثر المالي لهذا التوقف يقدر بنحو 385 مليون ريال، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا التوقف خلال الربع الأول والثاني من العام 2023.
وأضافت أن هذه الصيانة ستسهم في رفع مستوى اعتمادية وموثوقية مصانع الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.
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