"STC" توقع اتفاقية مع برنامج "شريك" لربط السعودية عبر الكابلات البحرية

وقّعت مجموعة الاتصالات السعودية "STC"، اتفاقية مع برنامج "شريك" (مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص)، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC.

ويؤكد مشروع الكابلات البحرية مكانة المملكة كمركز رقمي رائد، كما سيشجع المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية.

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وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما يقدم مسارات غير تقليديه مما يرفع كفاءة الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة "STC" وذgك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.

ويأتي الكابل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي للمنطقة، ويرسخ مكانة السعودية على خارطة الدول المتقدمة رقمياً، حيث يسهل تدفق البيانات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنية مجموعة"STC" الرقمية المتقدمة.

وتسعى المجموعة للإسهام بجذب الاستثمارات العالمية كمزودي الخدمات السحابية وشبكات توصيل المحتوى التي تسهم في تمكين أهداف المملكة الرقمية عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توطين المحتوى مما يزيد الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، وزيادة جودة خدمات الإنترنت المقدمة وضمان الاتصال المستمر للبيانات الذي سينعكس بشكل إيجابي على تجربة المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال كعنصر جذب إضافي للتنمية والاستثمار الأجنبي عبر تنويع جديد لمسارات الكابلات البحرية التي تربط المملكة بقارة أوروبا.

يذكر أن برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، يقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات متعددة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتنوع الدعم بما يخدم جميع الشركات لتسريع الاستثمارات المحلية.