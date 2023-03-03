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شركات ناشئة

"كاوست": 72% نموا في استثمارات الشركات الناشئة بالسعودية العام الماضي

دبي - العربية.نت
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منحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مبادرة "تقدم" لإحدى أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، تمويلًا بقيمة مليون دولار أميركي إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي الذي أقيم أمس في الجامعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجامعة أن هذه المبادرة تعد مثالاً للمبادرات الرئيسة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأسهم دعم المملكة لريادة الأعمال والتقنية المبتكرة بتسريع نمو منظومة الشركات الناشئة لديها بوتيرة سريعة مع نمو في استثماراتها بنسبة 72% في عام 2022 فقط.

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