شركات ناشئة
"كاوست": 72% نموا في استثمارات الشركات الناشئة بالسعودية العام الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
منحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مبادرة "تقدم" لإحدى أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، تمويلًا بقيمة مليون دولار أميركي إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي الذي أقيم أمس في الجامعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الجامعة أن هذه المبادرة تعد مثالاً للمبادرات الرئيسة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مادة اعلانية
وأسهم دعم المملكة لريادة الأعمال والتقنية المبتكرة بتسريع نمو منظومة الشركات الناشئة لديها بوتيرة سريعة مع نمو في استثماراتها بنسبة 72% في عام 2022 فقط.
اقرأ أيضاً
-
مصر تطرح مزايدة عالمية لتنمية 8 آبار بترول "متقادمة"في منطقتى خليج السويس والصحراء الشرقية طاقة
-
تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18% خلال فبرايرالأرقام جاءت دون التوقعات اقتصاد
-
روسيا: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحارلافروف قال إن موسكو لن تعتمد على أي شركاء من الغرب في سياستها بشأن الطاقة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية