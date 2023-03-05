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سوق السعودية

أرباح "أسمنت نجران" تتراجع 31.3% إلى 113.75 مليون ريال في 2022

535.7 مليون ريال إيرادات الشركة السنوية

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة "أسمنت نجران" بنسبة 31.29% في 2022، إلى نحو 113.75 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 165.55 مليون ريال في 2021.

وقالت أسمنت نجران في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار البيع، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 7.89% في 2022، إلى 535.69 مليون ريال مقارنة بإيرادات بلغت 581.55 مليون ريال في 2021.

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كانت الشركة حققت خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أرباحاً بقيمة 64.42 مليون ريال مقارنة بـ 129.5 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام، بانخفاض 50.26% على أساس سنوي.

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