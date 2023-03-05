هذه مواعيد عمل البنوك السعودية خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
أكد أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية تبقى مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444هـ.
وبحسب المركزي، فإن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء داخل الفروع، ومن الساعة 9.3 صباحا وحتى 5.3 مساء داخل مراكز التحويل.
وأضاف البيان أن إجازة عيد الفطر، بنهاية عمل يوم الاثنين 17 أبريل 2023م، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023م.
وأوضح أن إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الاثنين 22 يونيو 2023، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء 2 يوليو 2023م.
"تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".
وتابع :"تفتح البنوك عددا من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل في فترات معينة خلال عطلة الأعياد".
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