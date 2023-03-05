"البحري" تتوقع تشغيل محطة عائمة لتحلية المياه في الربع الثاني من 2023

توقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، أن يبدأ التشغيل المبدئي لمشروع المحطة العائمة لتحلية مياه البحر خلال الربع الثاني من عام 2023، على أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وكان من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الرابع من العام الماضي لكن تأخر إعادة تشغيل المحطة بسبب طلب "العميل "- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -تشغيل المحطة في موقع جديد.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، إنه لا يوجد أثر مالي جوهري يترتب على إعادة تشغيل المحطة في الموقع الذى طلبه العميل.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 760 مليون ريال، وبدأت الشركة يوم 23 يناير من العام الماضي، التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، بحسب إفصاح الشركة.

وذكرت أن تصميم المحطة راعى إمكانية نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة، وستسهم المحطة في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية.

وكانت "البحري" وقعت في ديسمبر 2019، اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة لمشروع توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية بتكلفة 760 مليون ريال، لمدة 20 سنة.