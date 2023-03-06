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المصانع الكبرى للتعدين - أماك
المصانع الكبرى للتعدين - أماك
سوق السعودية

انخفاض أرباح "أماك" 36% إلى 126.33 مليون ريال في 2022

582.77 مليون ريال مبيعات الشركة السنوية

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، تحقيق صافي أرباح بقيمة 126.33 مليون ريال خلال 2022، بانخفاض نسبته 35.96%، مقارنة بأرباح قدرها 197.26 مليون ريال في 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب تراجع الأرباح خلال 2022 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض سعر بيع النحاس، وانخفاض كمية مبيعات الزنك، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، نتيجة لتسجيل المصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي و بمصروفات تعويضات على أساس الأسهم الذي تم تسجيله خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وذكرت أنه ضمن أسباب تراجع الأرباح السنوية، الزيادة في مصروف ضريبة الدخل والمقابل المالي لرسوم الامتياز، وذلك على الرغم من زيادة كمية وقيمة مبيعات الذهب وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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واستقرت مبيعات الشركة خلال 2022، عند 582.77 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 586.65 مليون ريال، بانخفاض 0.66%.

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