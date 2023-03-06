تابعة لـ"الزامل للصناعة" توقع عقداً بـ718.75 مليون ريال مع "ميرسك" لإنشاء مستودعات

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، عن توقيع شركة الزامل للإنشاءات الحديدية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لها، عقداً مع شركة ميرسك العربية للخدمات اللوجستية، وذلك لإنشاء مستودعات ومجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 718.75 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت "الزامل للصناعة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن نطاق العمل يتضمن تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء المستودعات والمكاتب ومناطق التحميل، بما في ذلك الأعمال الإنشائية والمدنية والأعمال الحديدية والتشطيب والأعمال الكهربائية والميكانيكية.

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ويشمل كذلك توريد منتجات الشركة من وحدات وأجهزة التكييف والمباني والهياكل الحديدية والألواح المعزولة والعوازل من الصوف الصخري والألياف الزجاجية.

وأوضحت أن المشروع يُراعي متطلبات الاستدامة، ويُطبّق معايير كود البناء الأخضر بالمستوى الذهبي، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية لتوليد ما يقارب 15 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن مدة العقد 17 شهراً.

وسيبدأ ظهور الأثر المالي من توقيع هذا العقد على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2023م.

وتوقعت "الزامل للصناعة"، أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة للشركة عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع.