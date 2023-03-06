تطبيق "واتساب" يتعهد بالامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي
تعهد "واتساب" بعدم نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى أطراف ثالثة أو شركة ميتا
أعلنت المفوضية الأوروبية أن تطبيق المراسلات "واتساب" المملوك لشركة ميتا، تعهد بالامتثال لقوانين هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي وأن يكون أكثر شفافية مع المستخدمين.
وجاء في البيان الصادر عن المفوضية اليوم الاثنين: "بعد المناقشات مع هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تعهد "واتساب" باتباع سياسة أكثر شفافية بشأن التغييرات التي تطرأ على شروط الخدمة، بالإضافة إلى تسهيل إلغاء الاشتراك في التحديثات في حال عدم موافقة المشتركين عليها، وتوضيح متى يؤدي إلغاء الاشتراك إلى عدم قدرة العميل على استخدام خدمات التطبيق".
وتابع البيان "كما تعهد واتساب بعدم نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى أطراف ثالثة أو شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك"، وفقا لوكالة تاس.
وفي شهر يونيو الماضي، طالبت المفوضية الأوروبية تطبيق "واتساب" تقديم ما يثبت أن تحديث سياسة الخصوصية الذي تم الكشف عنه في يناير 2022 يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوليو، في قضية أثارتها شكاوى من هيئات المستهلكين.
-
"لوك أويل" الروسية تعتزم إنتاج 250 ألف برميل يومياً من حقل "أريدو" العراقيأكدت حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في العراق طاقة
-
سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الخامسة متجاهلة تراجع أسعار النفط"تاسي" يرتفع 0.4% بدعم من مكاسب أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك أسواق المال
-
"وول ستريت" ترتفع مع التركيز على تصريحات رئيس "الفيدرالي"السوق تترقب بيانات الوظائف التي ستصدر هذا الأسبوع أسواق المال