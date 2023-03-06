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شعار الهيئة العامة للمنافسة في السعودية مناسبة
شعار الهيئة العامة للمنافسة في السعودية
شركات

هيئة "المنافسة" السعودية توافق على 13 طلباً للاستحواذ والاندماج في فبراير 2023

أكدت أنها تتضمن مشروعاً مشتركاً بين "STC" و"موبايلي" و"زين"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2023، حيث أصدرت الهيئة 13 قرار عدم ممانعة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.

وبحسب الهيئة، مثلت طلبات الاستحواذ ما نسبته 85%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة ما نسبته 7.5%، وطلبات الاندماج ما نسبته 7.5% من إجمالي القرارات الصادرة في شهر فبراير الماضي.

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وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر فبراير الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" في توفير خدمات تحليلات البيانات الضخمة، كما تضمنت اندماج شركة "المتحدة للتأمين التعاوني" مع شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني".

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن الهيئة قامت بإصدار 33 قرار عدم ممانعة منذ بداية العام الحالي.

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