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مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
شعار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وثيقة: "الإسلامي للتنمية" يعين بنوكاً لبيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

كان البنك باع في أكتوبر 2022 سندات إسلامية "صكوكا" بقيمة مليار دولار

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف مقره جدة، عين بنوكا لترتيب بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، فقد جرى اختيار بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك دخان والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وإس.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين للدفاتر في بيع الصكوك، والذي يخضع لظروف السوق.

كان البنك الإسلامي للتنمية باع في أكتوبر 2022، سندات إسلامية "صكوكا" بقيمة مليار دولار.

وباع البنك، الصكوك بسعر 62 نقطة أساس فوق متوسط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة في خمس سنوات، انخفاضا من سعر استرشادي أولي عند 65 نقطة أساس.

وجمعت الصفقة طلبات بقيمة تزيد على 1.7 مليار دولار، بما يشمل طلبات قيمتها 620 مليون دولار من مديرين رئيسيين مشتركين في العملية.

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