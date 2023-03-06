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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"إدارات" توقع عقداً مع "المعمر لأنظمة المعلومات" لتوفير خدمات الاستضافة السحابية

تبلغ قيمة العقد 5.1 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" عن توقيع عقد مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، بقيمة 5.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يهدف إلى توفير خدمات الحوسبة السحابية الخاصة لصالح إحدى الجهات الحكومية المستضافة داخل المملكة العربية السعودية لضمان مواءمتها مع لوائح سيادة البيانات، وستوفر الحوسبة السحابية الخاصة البنية التحتية كخدمة لاستضافة أحد التطبيقات الرئيسية من خلال مايكروسوفت (ازورستاك اتش سي اي) لصالح جهة حكومية.

وأضافت أن مدة العقد 20 شهرا.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية يبدأ من عام 2023.

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