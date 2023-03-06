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محطة وقود تابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" تعلن السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال

تمثل نسبة 18.8% من إجمالي الرصيد القائم للقروض

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الجزء المُسدد تمثل نسبة 18.8% من إجمالي الرصيد القائم للقروض.

وأضافت أنه سيتم السداد عن طريق موارد الشركة الذاتية خلال الربع الثاني من عام 2023م وذلك ضمن توجه الشركة بتخفيض حجم القروض مما سيسهم بصورة إيجابية في خفض فوائد التمويل وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

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