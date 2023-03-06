سوق السعودية
"ساسكو" تعلن السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال
تمثل نسبة 18.8% من إجمالي الرصيد القائم للقروض
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال.
وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الجزء المُسدد تمثل نسبة 18.8% من إجمالي الرصيد القائم للقروض.
مادة اعلانية
وأضافت أنه سيتم السداد عن طريق موارد الشركة الذاتية خلال الربع الثاني من عام 2023م وذلك ضمن توجه الشركة بتخفيض حجم القروض مما سيسهم بصورة إيجابية في خفض فوائد التمويل وتحسين الكفاءة المالية للشركة.
اقرأ أيضاً
-
تابعة لـ"الزامل للصناعة" توقع عقداً بـ718.75 مليون ريال مع "ميرسك" لإنشاء مستودعاتيشمل بناء مجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي شركات
-
"ARM" التابعة لـ "سوفت بنك" تستهدف جمع 8 مليارات دولار من طرح أوليالطرح قد يكون الأكبر في الولايات المتحدة خلال عقد قصص اقتصادية
-
السعودية تناقش التعاون في جميع مجالات الطاقة مع الاتحاد الأوروبيوزير الطاقة يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية