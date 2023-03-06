"ساسكو" تعلن السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على السداد المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الجزء المُسدد تمثل نسبة 18.8% من إجمالي الرصيد القائم للقروض.

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وأضافت أنه سيتم السداد عن طريق موارد الشركة الذاتية خلال الربع الثاني من عام 2023م وذلك ضمن توجه الشركة بتخفيض حجم القروض مما سيسهم بصورة إيجابية في خفض فوائد التمويل وتحسين الكفاءة المالية للشركة.