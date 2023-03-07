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أرامكو

اتفاق إطاري بين "أرامكو" السعودية وبنك الصادرات والواردات الكوري بـ 6 مليارات دولار

تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء اليوم الثلاثاء بأن بنك كوريا للتصدير والاستيراد وقع اتفاقا إطاريا بقيمة 6 مليارات دولار مع "أرامكو" السعودية مدته 3 سنوات.

ويمكن لبنك التصدير والاستيراد الكوري بموجب هذا الاتفاق، إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة "أرامكو" السعودية، والتي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تقدمت بها الشركة السعودية.

وقال بنك كوريا للتصدير والاستيراد الذي تديره الدولة "الصفقة يمكن أن تعطي دفعة كبيرة للشركات الكورية الجنوبية في الفوز بعقود في الشرق الأوسط".

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وقال البنك إنه من أصل 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

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