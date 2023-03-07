أرامكو
اتفاق إطاري بين "أرامكو" السعودية وبنك الصادرات والواردات الكوري بـ 6 مليارات دولار
تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة
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أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء اليوم الثلاثاء بأن بنك كوريا للتصدير والاستيراد وقع اتفاقا إطاريا بقيمة 6 مليارات دولار مع "أرامكو" السعودية مدته 3 سنوات.
ويمكن لبنك التصدير والاستيراد الكوري بموجب هذا الاتفاق، إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة "أرامكو" السعودية، والتي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تقدمت بها الشركة السعودية.
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وقال بنك كوريا للتصدير والاستيراد الذي تديره الدولة "الصفقة يمكن أن تعطي دفعة كبيرة للشركات الكورية الجنوبية في الفوز بعقود في الشرق الأوسط".
وقال البنك إنه من أصل 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.
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