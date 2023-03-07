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الإمارات العالمية للألومنيوم
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
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ارتفاع أرباح "الإمارات للألمنيوم" 34% إلى 7.4 مليار درهم في 2022

الرئيس التنفيذي: التوقعات المستقبلية للألمنيوم لا تزال متأثرة ببعض الضغوطات

دبي – رويترز
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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها السنوية لعام 2022 ارتفع 34% إلى مستوى قياسي 7.4 مليار درهم (2.01 مليار دولار) بفضل ارتفاع الأسعار.

وقالت الشركة الإماراتية إن متوسط السعر المحقق في بورصة لندن للمعادن لمعدنها 2715 دولارا للطن.

وارتفع الألمنيوم المعياري في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن في مارس/آذار من العام الماضي إلى 3985 دولارا للطن، قبل أن يتراجع إلى مستوى منخفض 2080 دولارا في سبتمبر/أيلول.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان في بيان: "لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم متأثرة ببعض الضغوطات بسبب ارتباط صناعة الألمنيوم بتعافي الاقتصاد العالمي.

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