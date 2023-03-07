ارتفاع أرباح "الإمارات للألمنيوم" 34% إلى 7.4 مليار درهم في 2022

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها السنوية لعام 2022 ارتفع 34% إلى مستوى قياسي 7.4 مليار درهم (2.01 مليار دولار) بفضل ارتفاع الأسعار.

وقالت الشركة الإماراتية إن متوسط السعر المحقق في بورصة لندن للمعادن لمعدنها 2715 دولارا للطن.

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وارتفع الألمنيوم المعياري في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن في مارس/آذار من العام الماضي إلى 3985 دولارا للطن، قبل أن يتراجع إلى مستوى منخفض 2080 دولارا في سبتمبر/أيلول.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان في بيان: "لا تزال التوقعات المستقبلية للألمنيوم متأثرة ببعض الضغوطات بسبب ارتباط صناعة الألمنيوم بتعافي الاقتصاد العالمي.