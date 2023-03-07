وزارة المالية: طرح حصة إضافية من "المصرية للاتصالات" في طور دراسة

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه "في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية".

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهو وزارة المالية فيما يخص طرح حصة 10%، إضافية من الشركة فى البورصة.

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وأوضحت الوزارة أن "الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح".

وأهابت الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر فى التداول فى ضوء المعلومات المفصح عنها.

ونقلت وكالة رويترز أمس عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية تعتزم بيع نسبة 10% من حصتها في رأسمال شركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت المصادر، أن البيع سيتم إدارته من قبل شركتى سي آي كابيتال والأهلي فاروس.

وتملك الحكومة المصرية نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما تبلغ نسبة التداول الحر فى البورصة المصرية 20% من الشركة.

وفيما يبلغ سعر سهم المصرية للاتصالات في البورصة المصرية نحو 26.7 جنيه، فإن شركة سي آي كابيتال حددت السعر المستهدف للسهم خلال العام الحالي عند 39.1 جنيه، وفي تقييمات شركة فاروس الأهلي عند 34 جنيهاً.