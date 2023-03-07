إنشاء شركة مشتركة بين "العالمية القابضة" و"القابضة ADQ"

ذكرت الشركة العالمية القابضة "IHC" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تعتزم إنشاء شركة لإدارة استثمارات مستقلة، ومتعددة الأصول بالشراكة مع "القابضة ADQ" على أن يكون مقرها العاصمة أبوظبي.

وأضافت "IHC" أن الشركة الجديدة ستتولى إدارة الاستثمارات عبر إطلاق سلسلة من الصناديق متعددة الأصول للاستثمار في الأسهم الخاصة، والأسهم المدرجة، وغيرها من فئات الأصول، كما ستكون الشركة الجديدة الأكبر من نوعها في المنطقة، بحسب "IHC".

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كانت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة "IHC" تضاعفت بنحو 9 مرات إلى 21 مليار درهم.

وعلى مدار عام 2022، ارتفعت الأرباح بنسبة 175% إلى ما يلامس 32 مليار درهم. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 75% إلى 50.4 مليار درهم.