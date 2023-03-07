قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الثلاثاء أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وتعيين الشيخ بندر بن محمد آل ثاني رئيسا للمجلس.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من علي بن أحمد الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبدالله الذوادي.

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وكان الشيخ تميم أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا للوزراء، بعد قبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي جهاز قطر للاستثمار بالمرتبة التاسعة عالميا ضمن أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 475 مليار دولار ، وفق معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI".