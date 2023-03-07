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شركات

"ريفيان أوتوموتيف" تسعى لجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع سندات خضراء قابلة للتحويل

تعتزم الشركة استخدام عائدات الإصدار لتمويل الاستثمار بالمشاريع الخضراء

دبي - العربية.نت
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هوى سهم شركة "ريفيان" Rivian للسيارات الكهربائية، في التداولات الإلكترونية لما بعد الإغلاق بعد أنباء عن سعي الشركة لجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع سندات خضراء قابلة للتحويل تستحق في عام 2029.

وتعتزم "ريفيان أوتوموتيف" التي تعمل في مجال صناعة وتكنولوجيا السيارات استخدام عائدات الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في المشاريع الخضراء الحالية والمستقبلية المؤهلة.

تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" تعتبر من المساهمين الرئيسيين في "ريفيان" إذ تمتلك نسبة 17% في الشركة، فيما تمتلك مجموعة "T Rowe Price" نحو 14%.

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