"شمس" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء شركة متخصصة بمجال السياحة والنقل البحري

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مراسي للخدمات البحرية" شركة سعودية متخصصة في الخدمات البحرية على التعاون المحتمل في مشروع تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة متخصصة في مجال السياحة البحرية والنقل البحري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التعاون المحتمل في مشروع تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة تعمل في مجال السياحة البحرية والنقل البحري والاستثمار في الموانئ البحرية وتشغيلها وتوفير كافة متطلبات التشغيل البحري من اليخوت وقوارب النزهة وقوارب النقل ومرسي القوارب والتي تتوافر لدى الطرف الثاني باعتباره الوكيل التجاري لشركة متخصصة في هذا المجال.

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وأضافت أن التفاهم الحالي بين شركة "شمس" وشركة "مراسي" الوكيل التجاري المخول لشركة الجنوب للسياحة – شركة بحرينية – المشغل البحري الذي سيقوم بتأمين وتشغيل القوارب العاملة في المملكة العربية السعودية بشأن إعداد الدراسات وتجهيز قوارب النزهة وقوارب المطاعم العائمة وقوارب النقل البحري بين موانئ المملكة العربية السعودية للمنطقة الشرقية، وكل ما يلزم من قوارب للسياحة البحرية وتنظيم الفعاليات داخل البحر بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.

وتابعت: "تتضمن أيضاً وضع خطة العمل للاستثمار في تشغيل الموانئ والدخول في المناقصات المطروحة لهذا القطاع من الجهات الحكومية".

وأوضحت أن مدة المذكرة 3 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي لهذه المذكرة، علماً أن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.

وبينت أن الهدف من هذه الشراكة مضاعفة حصة شركة "شمس" من سوق المشروعات السياحية والترفيهية البحرية على مستوى المملكة وهي مشاريع واعدة بالأرباح ونمو حقوق المساهمين بما سيحقق مستقبلا زيادة حجم الأصول المملوكة للشركة، والتي سوف تساهم في زيادة الإيرادات الشركة ونمو الأرباح.

وتابعت: "توقيع مذكرة التفاهم يأتي رغبة من مجلس إدارة شركة شمس بتوسع وتطوير استثماراتها في المشروعات السياحية البحرية الواعدة ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتعدد استثمارات الشركة".