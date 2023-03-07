اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A security guard stands watch by the Meta sign outside the headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View, California, US, on November 9, 2022. (Reuters)
شركة ميتا بلاتفورمز (رويترز)
ذكاء اصطناعي

"ميتا": أدوات الذكاء الصناعي متاحة للباحثين المعتمدين رغم مزاعم تسريبها

الشركة المالكة لفيسبوك تصدر نموذجاً لغوياً قادر على إنتاج محادثة بشرية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة ميتا بلاتفورمز إنها ستواصل إصدار أدوات الذكاء الصناعي للباحثين المعتمدين على الرغم من المزاعم بأن أحدث طراز لغوي كبير قد تسرب لمستخدمين لا حق لهم في الحصول عليه.

وأضافت ميتا في بيان أمس الاثنين "على الرغم من أن النموذج ليس متاحا للجميع، وحاول البعض الالتفاف على عملية الموافقة، فإننا نعتقد بأن استراتيجية الإصدار الحالية تسمح لنا بموازنة المسؤولية والانفتاح".

لدى ميتا، مالكة فيسبوك، وحدة أبحاث كبرى في مجال الذكاء الصناعي، وأصدرت الشهر الماضي نموذجا لغويا أسمته "إل.إل.إيه.إم.إيه"، نقلاً عن رويترز.

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني

وقالت الشركة إن بوسع النموذج إنتاج محادثة بشرية، وهي قدرة ذكاء صناعي طورتها شركة "أوبن إيه.آي"، مصممة روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي"، وألفابت مالكة غوغل، وتستخدم قوة حوسبة أقل بكثير.

وتتيح ميتا أدواتها للباحثين والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بموجب ترخيص غير تجاري بعد عملية فحص.

في الأسبوع الماضي، زعم مستخدمون في منتدى عبر الإنترنت أنهم جعلوا النموذج متاحا للتحميل. ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استنفار أمني بعد هروب 4 إرهابيين من سجن نواكشوط في موريتانيا استنفار أمني بعد هروب 4 إرهابيين من سجن نواكشوط في موريتانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط