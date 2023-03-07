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ذيب لتأجير السيارات
فرع تابع لشركة ذيب لتأجير السيارات

نمو أرباح "ذيب للسيارات" 54% إلى 193.1 مليون ريال في 2022

الشركة: نمو مستقر لإيرادات التأجير طويل الأجل

دبى - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات بنسبة 53.59% في العام 2022، إلى نحو 193.1 مليون ريال، مقابل 125.73 مليون ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أرجعت "ذيب للسيارات" ارتفاع صافي الأرباح السنوية، إلى عدة عوامل، تتمثل في ارتفاع إيرادات التأجير قصيرة الأجل من 358.4 مليون ريال في عام 2021 إلى 484.1 مليون ريال في عام 2022 مدعومة بالاستخدام القوي وزيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات.

ومن العوامل أيضاً، تسجيل إيرادات التأجير طويل الأجل نموا مستقرا، بلغت نسبته 14.2% لتصل إلى نحو 308.8 مليون ريال في عام 2022، مقارنة بنحو 270.3 مليون ريال في عام.

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ويعود ارتفاع إيرادات التأجير طويل الأجل إلى تجديد العقود الحالية وإضافة عقود جديدة لقطاع التأجير طويل الأجل في عام 2022. كما أظهر قطاع مبيعات السيارات المستعملة نتائج مميزة، مع إيرادات تصل إلى 175.0 مليون ريال في عام 2022.

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