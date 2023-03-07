"S&P" تخفض تصنيف "نيسان موتورز" إلى "BB+"

خفضت وكالة "S&P Global" التصنيف الائتماني لشركة "نيسان موتورز" إلى الدرجة غير الاستثمارية عند "+BB".

وعزت "S&P" هذا الخفض إلى ضعف الربحية وغياب التعافي القوي في مبيعات الشركة، موضّحة أن تعافي مبيعات وإنتاج السيارات لدى "نيسان" سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

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وأشارت "S&P" إلى أن اضطرابات سلسلة التوريد وكذلك التكاليف المتزايدة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، كلها مؤشرات تعني أن صناعة السيارات العالمية من المرجح أن تشهد ظروفاً صعبة خلال العام أو العامين المقبلين.