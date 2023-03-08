تحالف ألماني مصري إماراتي يوقع اتفاقا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في "موريتانيا"
34 مليار دولار قيمة المشروع واكتمال المرحلة الأولى منه عام 2028
وقع تحالف شركات دولي يضم كلا من كونيونكتا الألمانية وإنفينيتي المصرية للطاقة ومصدر الإماراتية اتفاقا مع الحكومة الموريتانية بشأن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى عشرة غيغاواط وفقا لتقرير من صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية اليوم الأربعاء نقلته وكالة "رويترز".
ونقلت الصحيفة عن الشركة الألمانية المشاركة فى الكونسيرتيوم أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستبلغ قرابة ثمانية ملايين طن من الأمونيا أو غيرها من المنتجات التي تعتمد على الهيدروجين سنويا.
وأضافت أن المشروع سيقام في شمال شرقي العاصمة الساحلية نواكشوط، من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى منه في عام 2028 بطاقة تبلغ 400 ميغاوات.
وفى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى وعلى هامش قمة المناخ "كوب 27 "التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقعت موريتانيا مذكرة تفاهم مع شركة النفط البريطانية “BP”، بشأن دراسات تطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة تصل إلى 30 غيغاواط.
-
خبراء يحذرون.. الفيدرالي يقود الاقتصاد نحو ركود حتميلومبارد: الفيدرالي لا يملك أي فكرة عن سقف أسعار الفائدة قصص اقتصادية
-
تونس تشترى 100 ألف طن من القمح.. وتطرح مناقصة لشراء زيوت نباتيةتتضمن المناقصة شراء ما يصل إلى 9 آلاف طن من الزيوت النباتية اقتصاد
-
مصر تحدد شروط منح جنسيتها للأجانب مقابل النقد الأجنبيمنح الجنسية سيتم بعد العرض على وحدة فحص طلبات التجنس اقتصاد