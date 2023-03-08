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الكيميائية السعودية القابضة
سوق السعودية

"الكيميائية السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار و"هيلمان"

لتطوير الفرص الاستثمارية بمجال الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية وشركة "هيلمان" العربية السعودية المحدودة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار الألماني السعودي الذي تقيمه وزارة الاستثمار في مدينة برلين بألمانيا بتاريخ 7 مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة للشركتين، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.

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