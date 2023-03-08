سوق السعودية
"الكيميائية السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار و"هيلمان"
لتطوير الفرص الاستثمارية بمجال الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية وشركة "هيلمان" العربية السعودية المحدودة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار الألماني السعودي الذي تقيمه وزارة الاستثمار في مدينة برلين بألمانيا بتاريخ 7 مارس 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة للشركتين، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
مادة اعلانية
وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.
اقرأ أيضاً
-
حصار مصافي النفط الفرنسية وأكثر من مليون شخص ينضمون للاحتجاجاتالاحتجاجات ضد هيكلة نظام التقاعد تشل الاقتصاد الفرنسي قصص اقتصادية
-
مؤشر "نيكاي" الياباني يلامس قمة 3 أشهر ونصفبدعم انخفاض الين وتفاؤل حيال الصين أسواق المال
-
مساهمو "ينساب" يقرون توزيع أرباح بقيمة 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2022وافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية