سوق السعودية
"المجموعة السعودية": أثر توقف وحدة "البوليمرات" 230 مليون ريال
أكدت انتهاء أعمال صيانة مشروع "السعودية للبوليمرات" وإعادة تشغيل كافة الوحدات
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة لأحد مشاريعها الشركة "السعودية للبوليمرات"، وإعادة تشغيل كافة وحدات المشروع، بتاريخ 7 مارس 2023م.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي التقديري لهذا التوقف غير المجدول هو 230 مليون ريال.
مادة اعلانية
وأضافت أن الأثر المالي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م.
كانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي، عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها وهو الشركة السعودية للبوليمرات، بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثلين، والتي كان من المتوقع تشغيلها الأسبوع الأول من فبراير، إلا أنها أعلنت في 5 فبراير الجاري، عن استمرار أعمال الصيانة.
اقرأ أيضاً
-
مساهمو "ينساب" يقرون توزيع أرباح بقيمة 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2022وافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أسواق المال
-
مؤشر "نيكاي" الياباني يلامس قمة 3 أشهر ونصفبدعم انخفاض الين وتفاؤل حيال الصين أسواق المال
-
الدولار يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد حديث "باول" عن الحاجة لرفع الفائدة بوتيرة أعلىارتفع مؤشر الدولار 0.2% عند 105.86 أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية