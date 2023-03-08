"المجموعة السعودية": أثر توقف وحدة "البوليمرات" 230 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة لأحد مشاريعها الشركة "السعودية للبوليمرات"، وإعادة تشغيل كافة وحدات المشروع، بتاريخ 7 مارس 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأثر المالي التقديري لهذا التوقف غير المجدول هو 230 مليون ريال.

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وأضافت أن الأثر المالي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م.

كانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي، عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها وهو الشركة السعودية للبوليمرات، بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثلين، والتي كان من المتوقع تشغيلها الأسبوع الأول من فبراير، إلا أنها أعلنت في 5 فبراير الجاري، عن استمرار أعمال الصيانة.