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بنك الشارقة
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اقتصاد الإمارات

"بنك الشارقة" يحدد السعر الاسترشادي لسندات دولارية

تسعير إصدار البنك اليوم

دبى- رويترز
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حدد "بنك الشارقة" السعر الاسترشادي الأولي لسندات دولارية ممتازة غير مضمونة في إصدار بالحجم القياسي عند نحو 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفقا لوثيقة مصرفية اطلعت عليها "رويترز" اليوم الأربعاء.

ويضطلع بأدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر للسندات التي يبلغ أجلها خمس سنوات وهم كل من بنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان والمشرق.

ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن البنك مدرج في بورصة أبوظبي، وتملك حكومة إمارة الشارقة 17.2%من أسهمه.

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