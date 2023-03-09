أرامكو تضع حجر الأساس لمشروع شاهين في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية والذي تبلغ قيمته نحو 26.5 مليار ريال (7 مليارات دولار)، بمشاركة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.

وذكرت أرامكو، في بيان، أنه تم تطوير مشروع شاهين المعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس – أويل) التابعة لأرامكو السعودية، حيث يُعد جزءا رئيسا من إستراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات. وهي إستراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

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من جانبه، قال المهندس أمين الناصر، إن "مشروع شاهين يُعد أحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ويمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدمًا في توسُّع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثّل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا بجمهورية كوريا".

ويُعد مشروع شاهين أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).