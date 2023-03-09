اقتصاد
أميركا تصادر طائرة "بوينغ" مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية
وزارة العدل الأميركية: قيمة الطائرة تزيد على 25 مليون دولار
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حصلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، على أمر بمصادرة طائرة "بوينغ" مملوكة لمجموعة روسنفت النفطية الروسية قالت وزارة العدل الأميركية إن قيمتها تزيد على 25 مليون دولار.
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من نيويورك أصدرت أمرا بالمصادرة استنادا إلى انتهاكات لمراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة على روسيا.
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وتعرضت شركة "روسنفت" لمصادرة العديد من الأصول في الدول الغربية، ضمن عقوبات فرضت على روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا.
وسيطرت الحكومة الألمانية على أصول روسنفت، بما في ذلك 3 مصافي نفط، وقدرت الشركة الروسية خسائرها الناجمة عن ذلك بقيمة مليار دولار.
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