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التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "التعاونية" 37% إلى 480.4 مليون ريال في 2022

بدعم من ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 209.36 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة التعاونية للتأمين، ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 37.2% في 2022، إلى نحو 480.39 مليون ريال، مقارنة بنحو 350.14 مليون ريال قبل الزكاة في 2021.

وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 209.36 مليون ريال، وارتفاع صافي أرباح الاستثمارات بمبلغ 1.69 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك قابله ارتفاع في صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 59.67 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 21.133 مليون ريال.

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