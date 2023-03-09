استحواذ
"أبوظبي للاستثمار" يقترب من الاستحواذ على "Lenskart" الهندية بـ500 مليون دولار
تقييم شركة النظارات الهندية الناشئة بأكثر من 4 مليارات دولار
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يقترب جهاز أبوظبي للاستثمار من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة في شركة النظارات الهندية الناشئة "Lenskart Solutions" بنحو 500 مليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرغ.
وسيتم شراء مزيج من أسهم حالية في "Lenskart Solutions" إلى جانب أسهم جديدة بحسب المصادر. وهو ما من شأنه تقييم "Lenskart Solutions" بأكثر من 4 مليارات دولار.
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وتأسست "Lenskart Solutions" في 2010 وأصبحت من أكبر العلامات التجارية البصرية في الهند، ومن بين المساهمين فيها مجموعة سوفت بنك، وTemasek Holdings وKKR & Co وPremji Invest.
وتستخدم "Lenskart" التكنولوجيا وأتمتة سلسلة التوريد لبيع النظارات والعدسات اللاصقة للمستهلكين مباشرة.
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