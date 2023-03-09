"شي إن" الصينية بصدد جمع ملياري دولار و"مبادلة" شريك في جولة تمويل

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن شركة "شي إن" الصينية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، تعتزم جمع حوالي ملياري دولار في جولة تمويل جديدة هذا الشهر.

وأكدت المصادر أن شركة "مبادلة" الإماراتية ستكون ضمن المستثمرين الرئيسيين في هذه الجولة التمويلية إلى جانب General Atlantic وSequoia Capital China.

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وخفضت "SHEIN" تقييمها إلى 64 مليار دولار، بانخفاض بمقدار الثلث عن جولة التمويل قبل عام، وفقا للمصادر.

وأشارت مصادر رويترز إلى أن الشركة تسعى إلى الإدراج في البورصات الأميركية في النصف الثاني من العام الجاري، لكن الشركة أكدت أنها ليس لديها أي خطط حالية للطرح العام.