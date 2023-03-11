الأرباح السنوية لـ"العالمية القابضة" ترتفع 181% إلى 32.6 مليار درهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 91% إلى 8.3 مليار درهم، مقابل 4.3 مليار درهم في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان، إن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة لأداء الأعمال الإيجابي عبر جميع القطاعات في ظروف السوق العالمية الحالية غير المواتية.

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وسجلت الشركة أرباحًا صافية قدرها 32.6 مليار درهم في عام 2022، قياسا على 11.6 مليار درهم في العام السابق، وبارتفاع سنوي 181%.

وحسب البيان، سجلت "العالمية القابضة" نموًا في الإيرادات بنسبة 78% لتصل إلى 50.9 مليار درهم في الاثني عشر شهرًا من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة أن نمو الإيرادات جاء مدفوعًا بشكل أساسي بأداء الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحلية والعالمية التي تم استكمالها خلال العام.

وأدت استراتيجية أعمال الشركة "العالمية القابضة" إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة بشكل كبير مع زيادة إجمالي الأصول من 89 مليار درهم بنهاية عام 2021 إلى 282 مليار درهم في نهاية عام 2022 بنمو نسبته 156%.

وارتفع عدد الشركات التابعة لـ"العالمية القابضة" من 302 شركة في عام 2021 إلى 482 شركة فرعية و41 مشروعًا مشتركًا وشريكًا في عام 2022.