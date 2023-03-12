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سوق السعودية

أرباح "حلواني إخوان" تتراجع 96.5% إلى 2.92 مليون ريال في 2022

بسبب 5 عوامل منها انخفاض مبيعات وحدتها في مصر نتيجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن تغير أسعار الصرف

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "حلواني إخوان"، تراجع صافي أرباحها بنسبة 96.53% في 2022 إلى 2.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 84.25 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 5 عوامل هي انخفاض مبيعات الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية نتيجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن التغير في أسعار صرف الجنيه المصري، وانخفاض إجمالي الربح للشركة بمقدار 21% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تأثر الشركة بارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات.

وتضمنت أيضاً تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وزيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.

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وانخفضت مبيعات الشركة خلال 2022، بنسبة 6.14% إلى 1.02 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 1.09 مليار ريال في عام 2021.

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