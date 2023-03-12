تراجع أرباح "الأندلس العقارية" 1.8% إلى 66.8 مليون ريال في 2022

تراجع صافي أرباح شركة الأندلس العقارية، بنسبة 1.78% في 2022، إلى 66.77 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 67.98 مليون ريال، في 2021.

وقالت "الأندلس العقارية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الانخفاض في صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل خلال 2022 بنحو 48%.

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وأضافت أن مجمل الربح انخفض نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات لا سيما في قطاعي التجزئة والضيافة.

وأوضحت أن ذلك بالرغم من ارتفاع الإيرادات الاجمالية للشركة وبند الإيرادات الأخرى.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال السنة الحالية 2022م بنسبة 0.8% لتصل إلى 216.11 مليون ريال مقارنة مع 214.39 مليون ريال في العام السابق.

وجاء الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 26% نتيجة تحسن نسبة الإشغال في فندق الأندلس مول.

وتابعت "برغم ذلك انخفض مجمل الربح بنسبة 1.8% ليصل إلى 142.41 مليون ريال مقارنة مع 145.03 مليون ريال في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإيراد في قطاعي التجزئة الذي ارتفع بنسبة 3.5%، وقطاع الضيافة الذي ارتفع بنسبة 13.1.% نتيجة ارتفاع نسب الإشغال".

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 1.7% ليصل إلى 127.27 مليون ريال مقارنة مع 125.1 مليون ريال في العام 2021 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى للمجموعة برغم انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.