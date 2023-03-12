"أرامكو" توصي بتوزيع سهم لكل 10 أسهم.. و0.33 ريال توزيعات نقدية عن الربع الرابع

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023.

وقالت "أرامكو" في بيان، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3326 ريال.

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وبحسب بيان للشركة، فإن التوزيع يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح في الشركة والتي تهدف لتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة.

ويكون تاریخ الأحقیة ھو 1444/08/22ھ الموافق 2023/03/14م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، ويكون تاریخ التوزیع 1444/08/28ھ الموافق 2023/03/20م.

زيادة رأس المال

وفي بيان منفصل، أعلنت أرامكو عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

وتبلغ نسبة زيادة رأس المال 20% ليصبح بعد الزيادة 90 مليار ريال مقابل 75 مليار ريال قبل الزيادة.

ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

ارتفع صافي دخل أرامكو السعودية بشكل قياسي بنسبة 46.5% ليصل إلى 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار) في عام 2022، في مقابل 412.4 مليار ريال (110 مليارات دولار) في عام 2021.

وتعكس الزيادة في صافي الدخل الارتفاع القوي في أسعار النفط الخام، والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة. ويتماشى صافي الدخل للربع الرابع من عام 2022 مع تقديرات المحللين، باستثناء بعض البنود غير النقدية بنحوالي 12.4 مليار ريال، ما يعادل 3.3 مليار دولار.