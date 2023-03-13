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تكوين المتطورة للصناعات
تكوين المتطورة للصناعات
سوق السعودية

"تكوين" تتحول للخسائر بـ 158.91 مليون ريال في 2022

1.04 مليار ريال مبيعات الشركة السنوية

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" إلى الخسارة في 2022 بنحو 158.91 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 19.02 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة في 2022 على أساس سنوي، يعود إلى شطب قيمة آلات ومعدات وقوالب بقيمة 50.4 مليون ريال لاضمحلال قيمتها بموجب المعيار الدولي 36.

وأضافت أن ضمن أسباب التحول للخسائر السنوية، زيادة تكلفة المبيعات بسبب زيادة أسعار المواد الخام وزيادة مصروفات البيع والتسويق وزيادة مصروفات التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وزيادة صافي الخسائر من شركات زميلة على الرغم من زيادة إيرادات المبيعات وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.

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وذكرت أن العام السابق 2021 تضمن الأرباح الرأسمالية البالغة 53.1 مليون ريال الناتجة عن بيع 70% من حصة الشركة في شركة "ساف".

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2022 بنسبة 24.67% إلى 1.04 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 838.55 مليون ريال في 2021.

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