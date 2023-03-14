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"أبل" تؤخر صرف مكافآت موظفين في إطار خطة تقليص نفقات
وسط ضغوط الأداء السيئ في نتائج الأعمال
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كشفت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أبل" الأميركية ستؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات.
وحققت شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً سيئًا، حيث سجلت شركة "أبل" تراجعا في الأرباح خلال الربع الأخير من 2022.
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أظهرت النتائج الفصلية لشركة "أبل" تراجع الإيرادات بأكبر وتيرة فصلية منذ العام 2016 نتيجة تراجع مبيعات "آيفون" و"ماك".
وسجلت المبيعات تراجعا بنسبة 5% إلى 117 مليار دولار في وقت كانت التوقعات تشير إلى تسجيل مبيعات بـ 121 مليار دولار.
وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.88 دولار، مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل 1.94 دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تأتي أرباح "أبل" أقل من التوقعات منذ 7 سنوات.
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