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طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

الخطوط السعودية تبرم اتفاق شراء 49 طائرة "بوينغ" دريملاينر B787

هذا الطراز يتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25%

دبي - العربية.نت
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أبرمت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة بوينغ الأميركية، يتم بموجبها زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ (B787) دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

وتتضمن الاتفاقية حصول "السعودية" على فئتي طائرة دريملاينر من طراز (B787-9) و(B787-10) والتي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25%.

وقال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن هذه الاتفاقية ستسهم في تمكين الخطوط السعودية من مواكبة النمو القوي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة، موضحا أن الاتفاقية ستعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية الطيران، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة مثل استراتيجية السياحة والحج والعمرة.

وأوضح مدير الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر أن الاتفاقية مع "بوينغ" جاءت بعد دراسة مستفيضة للمتطلبات التشغيلية، وتحقق أهداف الخطوط السعودية.

وأضاف أن الصفقة تضاف إلى ما سوف يتم استلامه من 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026، لتنضم جميعها إلى الأسطول الحالي البالغ 142 طائرة.

وتشغل الخطوط السعودية حالياً أكثر من 142 طائرة على شبكة رحلاتها للمسافات الطويلة.

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