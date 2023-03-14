سوق السعودية
تراجع أرباح "سهل للتمويل" 7% إلى 95.9 مليون ريال في 2022
انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض يضغطان على أرباح "سهل"
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تراجع صافي أرباح شركة سهل للتمويل، بنسبة 7.08% في العام 2022، إلى نحو 95.89 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 103.19 مليون ريال في 2021.
وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي للتراجع يعود إلى انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض.
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وتابعت: "قابل ذلك الانخفاض ارتفاع في الإيرادات التشغيلية الأخرى نتجية الربح المحقق من المشتقات المالية، بالإضافة إلى عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وضريبة الدخل المستردة عن سنوات سابقة".
وتراجع إجمالي ربح الشركة بنسبة 11.7% في 2022، إلى نحو 167.52 مليون ريال، مقارنة بنحو 189.72 مليون ريال في 2021.
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