اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة سهل للتمويل- موقع الشركة
شعار شركة سهل للتمويل
سوق السعودية

تراجع أرباح "سهل للتمويل" 7% إلى 95.9 مليون ريال في 2022

انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض يضغطان على أرباح "سهل"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي أرباح شركة سهل للتمويل، بنسبة 7.08% في العام 2022، إلى نحو 95.89 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 103.19 مليون ريال في 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي للتراجع يعود إلى انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض.

وتابعت: "قابل ذلك الانخفاض ارتفاع في الإيرادات التشغيلية الأخرى نتجية الربح المحقق من المشتقات المالية، بالإضافة إلى عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وضريبة الدخل المستردة عن سنوات سابقة".

وتراجع إجمالي ربح الشركة بنسبة 11.7% في 2022، إلى نحو 167.52 مليون ريال، مقارنة بنحو 189.72 مليون ريال في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة أميركا وبريطانيا وأستراليا يضعون اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية قادة أميركا وبريطانيا وأستراليا يضعون اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط