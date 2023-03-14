قرار رئاسي بنقل ملكية "القابضة للتأمين" إلى صندوق مصر السيادي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا -نشر في الجريدة الرسمية- بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن جاءت مصر القابضة للتأمين ضمن قائمة الشركات والبنوك التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية المصري الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أسابيع.

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وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أشار إلى الاستعانة ببنوك عالمية للترويج لبيع حصص في 4 شركات ضمن برنامج الطروحات تتضمن البنوك وشركة مصر القابضة للتأمين.

وأعلنت الحكومة المصرية بعد اجتماعها يوم الأحد الماضي، أنها ستبدأ غدا الأربعاء في إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة.

وقال البيان الصادر عن الحكومة إنها سوف تطرح أربع شركات إضافية في السوق المالية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا لتقرير مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين بلغت قيمة مساهماتها وشركاتها التابعة بعد إعادة تقييم تلك المساهمات بالقيمة العادلة بنهاية العام المالي 2021-2022 في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة مبلغ 21.06 مليار جنيه مدارة من داخل قطاعات الاستثمارات بمجموعة شركات مصر القابضة للتأمين.

وتعمل الحكومة المصرية على بيع بعض الأصول لمستثمرين سواء محليين أو أجانب بهدف جذب السيولة الدولارية وتقليل التواجد الحكومي في عدد من الأنشطة الاقتصادية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعدتها الحكومة العام الماضي.