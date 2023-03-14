"العرض المتقن" توقع اتفاقية تسهيلات مع "بنك الرياض" بـ 235 مليون ريال

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "العرض المتقن" عن إبرام اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "بنك الرياض" بقيمة 235 مليون ريال .

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

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وأوضحت أنها تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية هي زيادة حدود ائتمانية على الاتفاقية القائمة بين الطرفين.