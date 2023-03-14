سوق السعودية
"العرض المتقن" توقع اتفاقية تسهيلات مع "بنك الرياض" بـ 235 مليون ريال
بهدف تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "العرض المتقن" عن إبرام اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "بنك الرياض" بقيمة 235 مليون ريال .
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
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وأوضحت أنها تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية هي زيادة حدود ائتمانية على الاتفاقية القائمة بين الطرفين.
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