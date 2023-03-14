"بترورابغ" تتكبد 1.11 مليار ريال خسائر في 2022

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" السعودية، عن تحقيق خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في 2022، مقابل أرباح 2.03 مليار ريال في 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، خسائر العام 2022 إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج وهوامش الربح للمنتجات البتروكيماوية.

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وأضافت أن ضمن أسباب الخسائر السنوية، الانخفاض الحاد في هوامش بعض المنتجات المكررة، خاصة زيت الوقود عالي الكبريت والنافثا خلال النصف الثاني من عام 2022.

وأشارت إلى إيقاف مجمع الشركة الصناعي جزئياً وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023. كما أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل لهذا العام.

وأوضحت أن الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغت 1.7 مليار ريال، تمثل 10.19% من رأسمال الشركة البالغ 16.71 مليار ريال.