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سوق السعودية

"كيمانول" تعلن الانتهاء من إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول والأماين

كشفت عن بدء تشغيل المصنعين اعتباراً من اليوم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي الميثانول والاماين والبدء في تشغيلهما اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال هذا التوقف لمصنعي الميثانول والأماين الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنعين ورفع مستوى الاعتمادية بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف المجدول سيظهر في نتائج الربع الأول من عام 2023.

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علماً بأن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

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