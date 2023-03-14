"هرفي" تفتتح مطعمين في نيجيريا بنظام الفرنشايز
تخطط لافتتاح 50 مطعما في نيجيريا خلال 10 سنوات
افتتحت شركة هرفي للخدمات الغذائية- "هرفي"، أول مطعمين لها في مدينة أبوجا عاصمة دولة نيجيريا بنظام الفرنشايز.
وقالت الشركة في بيان لـ" تداول "السعودية إن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة شركة "إيت رايت" لافتتاح 50 مطعما لـ"هرفي" خلال السنوات العشرة القادمة بدولة نيجيريا، وسينعكس الأثر المالي لافتتاح الفرعين بداية من الربع الثاني لعام 2023.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 69.5 مليون ريال في أول تسعة أشهر من العام الماضي 2022، بتراجع نسبته نحو 38% عن صافي الربح في الفترة المماثلة من عام 2021 والذي سجل 112.2 مليون ريال.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن انخفاض صافي ربح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بصافى ربح الفترة المماثلة من العام 2021، سببه انخفاض المبيعات بنسبة 5.6% بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المواد والذي أثر على هوامش الربحية على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة.
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