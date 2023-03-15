أرباح "الكثيري القابضة" تهبط 79.7% إلى 1.77 مليون ريال في 2022

تراجعت أرباح شركة "الكثيري القابضة" بنسبة 79.7% في 2022 إلى 1.77 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بنحو 8.73 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب تراجع أرباح عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن قرض الصندوق الصناعي والخاص بمصنع تقنية البناء، إضافة إلي شراء آلات ومعدات تشغيلية لمصانع الشركة.

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وارتفعت ايرادات "الكثيري" بنسبة 0.46% في 2022، إلى 129.37 مليون ريال، مقابل ايرادات بنحو 128.77 مليون ريال في 2021.