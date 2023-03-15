اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكثيري القابضة مناسبة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

أرباح "الكثيري القابضة" تهبط 79.7% إلى 1.77 مليون ريال في 2022

أرجعت الخسائر السنوية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف التمويل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أرباح شركة "الكثيري القابضة" بنسبة 79.7% في 2022 إلى 1.77 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بنحو 8.73 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب تراجع أرباح عام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن قرض الصندوق الصناعي والخاص بمصنع تقنية البناء، إضافة إلي شراء آلات ومعدات تشغيلية لمصانع الشركة.

وارتفعت ايرادات "الكثيري" بنسبة 0.46% في 2022، إلى 129.37 مليون ريال، مقابل ايرادات بنحو 128.77 مليون ريال في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر" تعرف على مواصفات المسيرة الأميركية "MQ-9 ريبر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط