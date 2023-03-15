نمو أرباح "نماء للكيماويات" 34% إلى 37 مليون ريال العام الماضي

ارتفع صافى أرباح شركة نماء للكيماويات بمعدل 33.7%، في 2022، إلى 37.02 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بمبلغ 27.69 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب نمو صافي الربح خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، تعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل.

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وسجلت إيرادات الشركة فى العام المالي الماضي نموا بمعدل 4.14%، لتصل إلى 557.21 مليون ريال مقابل 554.27 مليون ريال فى عام 2021.

وقالت الشركة إن صافي الأرباح سجل نموا بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى لعام 2022.

وذكرت أنها أعادت تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

وبلغت الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي 157.4 مليون ريال بنهاية 2022، ما يمثل 66% من رأس المال، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للعام السابق.

وأوضحت أن إدارة الشركة عالجت بعض الأخطاء المحاسبية التي تنتمي إلى سنوات سابقة والتي تم إعادة بيانها في أرقام المقارنة للبيانات المالية للسنة الحالية، ونوهت إلى أن تعديل التقديرات المحاسبية يهدف إلى العرض العادل لتأثيرات المعاملات وفقاً للمعايير المحاسبية المتفق عليها.